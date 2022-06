Pogba | Aleinikov | “Se il calciatore non è pronto per il gioco di Allegri | sarà difficile esprimere al massimo le sue potenzialità”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergej, attualmente allenatore ed ex, fra le tante, di Juventus e Lecce. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Fabian Ruiz potrebbe salutare il Napoli in estate: gradirebbe la coppia di centrocampo Anguissa-Lobotka? Quale nome, inoltre, consiglierebbe al dirigenza azzurra per sostituire lo spagnolo? “È un discorso particolare, preferisco non consigliare così tanto, non conoscendo particolarmente bene le dinamiche. Pobga ha lasciato lo United a parametro zero e potrebbe approdare alla Juve: come giudica il suo ritorno? “Si tratta di un trasferimento che potrebbe comportare delle conseguenze sia positive sia negative. Dipende molto dall’ambiente nel quale dovrà inserirsi e dal meccanismo ...