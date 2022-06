Nba, i Celtics fanno l'impresa al Chase Center. Warriors sconfitti 120 - 108 - Sport - Basket - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Horford San Francisco (Stati Uniti), 3 giugno 2022 " Le Finals NBA 2022 sono iniziate decisamente con il botto: i Boston Celtics hanno fatti espugnato il Chase Center di San Francisco sconfiggendo 120 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Horford San Francisco (Stati Uniti), 3 giugno 2022 " Le Finals NBA 2022 sono iniziate decisamente con il botto: i Bostonhanno fatti espugnato ildi San Francisco sconfiggendo 120 ...

