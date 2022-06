LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 4-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: doppio break nel terzo set per il norvegese (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Recupero straordinario di Ruud! Il norvegese arriva su un ottimo rovescio di Cilic e trova il vincente con un bellissimo rovescio lungolinea. 4-1 Largo il rovescio in avanzamento di Ruud. Il croato sblocca il suo punteggio. 40-15 Servizio e rovescio vincente di Cilic. 30-15 Grande rovescio in controbalzo del classe 1988. 15-15 Finisce in rete il rovescio del croato. 15-0 Palla corta deliziosa di Cilic. 4-0 Ottima prima di Ruud. È un dominio totale ora quello del numero 23 al mondo. 40-15 Il classe 1998 manda il rovescio in rete. 40-0 Ace del norvegese! 30-0 Prima vincente di Ruud. 15-0 Lungo il rovescio del croato. 3-0 Passante in back strepitoso del ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Recupero straordinario di! Ilarriva su un ottimo rovescio die trova il vincente con un bellissimo rovescio lungolinea. 4-1 Largo il rovescio in avanzamento di. Il croato sblocca il suo punteggio. 40-15 Servizio e rovescio vincente di. 30-15 Grande rovescio in controbalzo del classe 1988. 15-15 Finisce in rete il rovescio del croato. 15-0 Palla corta deliziosa di. 4-0 Ottima prima di. È un dominio totale ora quello del numero 23 al mondo. 40-15 Il classe 1998 manda il rovescio in rete. 40-0 Ace del! 30-0 Prima vincente di. 15-0 Lungo il rovescio del croato. 3-0 Passante in back strepitoso del ...

Advertising

TheNewPengwin : ??Pronostico LIVE?? Vincente SET 4 #Ruud 1.40 (SNAI) - Ci copriamo dopo la precedente puntata live errata? #GOBET - zazoomblog : LIVE Ruud-Cilic 3-6 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: norvegese avanti di un break nel secondo set - #Ruud-Cilic… - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 3-6 5-3 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 1-0 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 2-1 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland -