LIVE Ruud-Cilic 3-6 4-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: norvegese avanti di un break nel secondo set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Cilic comanda lo scambio e chiude con il dritto lungolinea. 30-0 Ace di Ruud. 15-0 Fuori di poco il dritto stretto del croato. 4-3 Ruud recupera il recuperabile ma poi non può nulla sul rovescio a rete di Cilic. 40-15 Ottima prima del numero 23 al mondo. 30-15 Largo di pochissimo l’attacco incrociato del croato. 30-0 Ace di Cilic. 15-0 Ruud non controlla il passante dopo un rovescio in avanzamento del suo avversario. 4-2 Altro ace del norvegese! 40-15 Ace del nativo di Oslo. 30-15 Largo di un nulla il dritto lungolinea di Cilic. 15-15 Bruttissimo rovescio del croato. 0-15 Non passa la palla corta di Ruud. 3-2 Ottimo dritto lungolinea di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15comanda lo scambio e chiude con il dritto lungolinea. 30-0 Ace di. 15-0 Fuori di poco il dritto stretto del croato. 4-3recupera il recuperabile ma poi non può nulla sul rovescio a rete di. 40-15 Ottima prima del numero 23 al mondo. 30-15 Largo di pochissimo l’attacco incrociato del croato. 30-0 Ace di. 15-0non controlla il passante dopo un rovescio in avanzamento del suo avversario. 4-2 Altro ace del! 40-15 Ace del nativo di Oslo. 30-15 Largo di un nulla il dritto lungolinea di. 15-15 Bruttissimo rovescio del croato. 0-15 Non passa la palla corta di. 3-2 Ottimo dritto lungolinea di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 1-0 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 2-1 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros Ufficiale il ritiro di #Zverev dopo la forte distorsione alla caviglia. Rafa #Nadal v… - infoitsport : LIVE Ruud-Cilic, Roland Garros 2022 in DIRETTA: in palio un pass per la finale - zazoomblog : LIVE – Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 4-3 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Rune #7-6(2)… -