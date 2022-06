Il mito e la tragedia greca rivivono a Ragusa Ibla

(Di venerdì 3 giugno 2022)– La splendida cornice barocca disi trasforma nuovamente in teatro d’eccezione per la settima edizione di “3drammi3 – festival ibleo della”, quest’anno dedicata ad un particolare viaggio “nei labirinti delle parole”, un percorso di ricerca e studio che si affianca ai momenti di spettacolo. Torna infatti dal 16 al 18 giugno 2022 la manifestazione dedicata alla, organizzata e promossa dal Teatro Donnafugata con la direzione artistica delle sorelle Vicky e Costanza DiQuattro, in stretta sinergia con l’Inda e con l’Adda di Siracusa. La manifestazione gode del contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del patrocinio dell’Assessorato agli Spettacoli del Comune di, ...

