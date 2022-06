**Fisco: Salvini, 'nessuna risposta da Draghi su pace fiscale** (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, non è ancora arrivata alcuna risposta sull'ipotesi di pace fiscale, "sembra che ci sia il Pd contrario". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Sky Tg24 Live in Venezia. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Dal presidente del Consiglio, Mario, non è ancora arrivata alcunasull'ipotesi difiscale, "sembra che ci sia il Pd contrario". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di Sky Tg24 Live in Venezia.

Advertising

MariaRobyAmici : @Drittorovescio_ @matteosalvinimi Per Salvini le tasse le debbono pagare solo I pensionati I dipendenti tut… - AngeloniLina : RT @Pinucci63757977: La Lega Nord deve restituire 49mln di€ sgraffignati allo Stato in 75 anni in comode rate da 600mila€ annui e grazie al… - Wleimmersioni : RT @Pinucci63757977: La Lega Nord deve restituire 49mln di€ sgraffignati allo Stato in 75 anni in comode rate da 600mila€ annui e grazie al… - fefebaraonda : RT @Pinucci63757977: La Lega Nord deve restituire 49mln di€ sgraffignati allo Stato in 75 anni in comode rate da 600mila€ annui e grazie al… - RitaSelvaggia : RT @Pinucci63757977: La Lega Nord deve restituire 49mln di€ sgraffignati allo Stato in 75 anni in comode rate da 600mila€ annui e grazie al… -