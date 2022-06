Fermare la guerra | serve realismo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lo scadere dei cento giorni dellarussa in Ucraina dovrebbe imporre a tutti un bagno di, e a qualcuno un senso di vergogna. Per più di tre mesi ci siamo raccontati che l’esercito russo era guidato da un gruppo di sanguinari incompetenti, che quello ucraino passava di vittoria in vittoria, che le sanzioni (l’Europa ha appena licenziato il sesto «pacchetto») stavano annientando la Russia, che Vladimir Putin era isolato al Cremlino, che il fiume di armi occidentali fornite all’Ucraina avrebbe annullato le velleità dei russi.

Advertising

luigidimaio : Ho sentito il collega @DmytroKuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermato supporto a popolaz… - brandobenifei : Cento giorni di guerra in #Ucraina. Cento giorni di orrore e distruzione, di soprusi da parte di #Putin. Come… - pierofassino : #100giorni di #guerra. Fermare l'invasione russa, sostenere la resistenza ucraina, sbloccare le esportazioni di gr… - angelicapenny : RT @luigidimaio: Ho sentito il collega @DmytroKuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermato supporto a popolazione e… - onfaitavec : RT @luigidimaio: Ho sentito il collega @DmytroKuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermato supporto a popolazione e… -

Osservatorio Balcani e Caucaso

Uniti perquesta atrocee trovare la pace. Ogni sforzo per sbloccare l'export del grano dall' Ucraina , lavoriamo a una soluzione". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi ......scorsi giorni era stato vittima di un attacco analogo che aveva costretto la Federazione a... Negli ultimi tempi però ha iniziato una vera e propria cyber -tra Anonymous e Killnet, che ... 'Non puoi fermare una guerra con i movimenti contro la guerra, ma puoi farla finire prima' BERTOLINI: "GUERRA SIMMETRICA, RUSSIA CHIEDEVA SOLO RISPETTO ACCORDI ... Di fatto ha rimesso in moto quella macchina che si era fermata con la mancata vittoria della Clinton nel 2016 provocando una ...Il segretario del Pd Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano, parlando della guerra in Ucraina. "Rischia di riportare il mondo ai peggiori momenti del `900" ...