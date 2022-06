Colton Haynes svela i motivi del suo abbandono di Arrow e Teen Wolf in un libro di memorie (Di venerdì 3 giugno 2022) Colton Haynes ha svelato i retroscena che lo hanno spinto a lasciare i cast delle sue Arrow e Teen Wolf nel suo libro di memorie Miss Memory Lane. Colton Haynes ha svelato i motivi della sua uscita dalle serie Arrow e Teen Wolf nel suo nuovo libro di memorie intitolato Miss Memory Lane, in cui ha svelato i retroscena del suo privato, ma anche tanti aneddoti lavorativi sul dietro le quinte dell'industria. L'attore 33enne è apparso nella serie di MTV Teen Wolf nei panni di Jackson Whittemore tra il 2011 e il 2012, ma ha spiegato di aver lasciato dopo la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)hato i retroscena che lo hanno spinto a lasciare i cast delle suenel suodiMiss Memory Lane.hato idella sua uscita dalle serienel suo nuovodiintitolato Miss Memory Lane, in cui hato i retroscena del suo privato, ma anche tanti aneddoti lavorativi sul dietro le quinte dell'industria. L'attore 33enne è apparso nella serie di MTVnei panni di Jackson Whittemore tra il 2011 e il 2012, ma ha spiegato di aver lasciato dopo la ...

Advertising

StigmabaseN : RT @StigmabaseN: ITGMT — Colton Haynes dice di non aver quasi ottenuto il ruolo di 'Teen Wolf' su una rivista gay: 'Non importava chi fosse… - globne : Colton Haynes ha rischiato di non entrare nel cast di Teen Walf perché aveva posato per una rivista lgbt: Colton Ha… - StigmabaseF : Colton Haynes ha rischiato di non entrare nel cast di Teen Walf perché aveva posato per ...: Colton Haynes ha risch… - gayburg : Colton Haynes ha rischiato di non entrare nel cast di Teen Walf perché aveva posato per una rivista lgbt - StigmabaseN : ITGMT — Colton Haynes dice di non aver quasi ottenuto il ruolo di 'Teen Wolf' su una rivista gay: 'Non importava ch… -