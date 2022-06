Colpo di scena Don Matteo, arriva la novità fa infuriare tutti: ora che succede? (Di venerdì 3 giugno 2022) Don Matteo, la scelta dell’emittente pubblica mette in pericolo l’intero progetto: che succederà alla fiction più amata di RAI 1? Terence Hill nella fiction Don Matteo (fonte instagram)L’avvento della stagione estiva è sempre motivo di fermento nelle principali emittenti televisive. Mentre i conduttori di punta di godono le meritate vacanze in suggestivi luoghi di villeggiatura, i vertici dei colossi di broadcast pianificano la programmazione dei mesi più caldi. Da quanto trapela dalle indiscrezioni, i piani alti di Viale Mazzini avrebbero compiuto una scelta assai rischiosa, che potrebbe portare al collasso il futuro della fiction “Don Matteo“: scopriamo di che si tratta. Don Matteo in replica su RAI 1, ecco perché la scelta non convince Raoul Bova in Don Matteo (fonte instagram)I ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 giugno 2022) Don, la scelta dell’emittente pubblica mette in pericolo l’intero progetto: cherà alla fiction più amata di RAI 1? Terence Hill nella fiction Don(fonte instagram)L’avvento della stagione estiva è sempre motivo di fermento nelle principali emittenti televisive. Mentre i conduttori di punta di godono le meritate vacanze in suggestivi luoghi di villeggiatura, i vertici dei colossi di broadcast pianificano la programmazione dei mesi più caldi. Da quanto trapela dalle indiscrezioni, i piani alti di Viale Mazzini avrebbero compiuto una scelta assai rischiosa, che potrebbe portare al collasso il futuro della fiction “Don“: scopriamo di che si tratta. Donin replica su RAI 1, ecco perché la scelta non convince Raoul Bova in Don(fonte instagram)I ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Colpo di scena da #Fazio. #Burioni parla dei vaccini #covid e gli sfugge una frase strana... (VIDEO)?? - GiovaAlbanese : #Dybala e #Lukaku dovevano incrociarsi la strada nell'estate 2019, alla fine non se ne fece nulla per la volontà de… - SgtAladin : @NicolaPorro Più che colpo di scena direi colpo da scemo ?????? - Energia__Pura : RT @PettirossoHood: E come colpo di scena straordinario adesso ci starebbe un sacco Putin che annuncia in diretta di essere il padre di Zel… - NewOrdinaryMan0 : RT @NicolaPorro: ?? Colpo di scena da #Fazio. #Burioni parla dei vaccini #covid e gli sfugge una frase strana... (VIDEO)?? -