Challenger Forlì 6 2022 | Musetti supera un infortunato Cerundolo e attende Gigante in semifinale

Lorenzo Musetti ha superato Juan Manuel Cerundolo per 6-7(8), 6-1 e ritiro, nella circostanza dei quarti di finale del Challenger di Forlì 6 2022. L'azzurro ha sofferto la regolarità da fondo dell'argentino, cedendo il primo parziale di misura nel contesto di un tie-break intenso e prolisso; nell'occasione specifica, però, Cerundolo ha accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto agli straordinari e a stringere inevitabilmente i denti. Inizio di secondo set sfavillante di Musetti, aiutato però da un avversario sempre più a mezzo servizio, tanto da lasciar andare repentinamente il frangente senza lottare adeguatamente. Cerundolo ha tentato di consultare un fisioterapista in loco, spiegando la sua sofferenza e decidendo ...

