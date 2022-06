Advertising

FabrizioMauri4 : RT @amelia_esposito: Lui consola loro. Cento giorni di guerra. Oggi (foto @Corriere) #Ukraine #WarCrimes #StopPutinNOW - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Cento giorni di guerra in Ucraina: le tappe del conflitto #donbass #presidente #russe #mariupol #russo https://t.c… - atlanteguerre : I cento giorni della guerra in Ucraina - brongosalvatore : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Decine di migliaia di morti,milioni di profughi,città rase al suolo Cento giorni dopo l'invasione dell'Ucr… - GdB_it : Radio Kiev, cento giorni di resistenza: «Ucraina vera repubblica» -

Il 24 febbraio scorso l'annuncio di Putin di 'un'operazione speciale di denazificazione'. Poi le bombe, le macerie e tanti morti ...dall'invasione dell' Ucraina Vladimir Putin è sempre più isolato e più solo. Dal Cremlino non arrivano più notizie ma voci, o rapporti di intelligence. Gli ultimi sono stati pubblicati ...«L’invasione lampo» è ora uno scontro di usura dell’altro secolo. Lo storico Hrytsak: «Non conta l’esito sul campo di battaglia, perché finirà solo quando uno dei due non avrà più risorse» ...Un ponte tra l'Italia, dove vive, e l'Ucraina, dove è nato e cresciuto. Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ogni sera si collega con amici e parenti che vivono in città e v ...