Carolina Casiraghi in intimo si mostra a 360° | corpo super | è statuaria

(Di venerdì 3 giugno 2022)si lascia ammirare inin tutta la sua bellezza: immagini che la ritraggono davanti e dietro per una visione paradisiaca Il ritorno su Instagram ha scatenato i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

Ed in effetti domenica a Montecarlonon era presente, ma al suo posto c'erano i tre figli compresa dunque Charlotte. L'uscita pubblica in occasione del Gp di Montecarlo I malumori ...In realtà, la figlia didi Monaco e Stefanosi concede pochissimo al pubblico . Vive in campagna, con il marito e i due figli (oltre a Raphaël, ha anche Balthazar , figlio di ...Può un costume intero blu stampato, più classico che mai, contenere uno, due, infiniti mondi espressivi Può il costume blu a pois di Charlotte Casiraghi disegnare la nuova rotta per le spiagge o le p ...Carolina di Monaco fa parlare ancora di sé: proprio lui “si è innamorato della suocera”. Scatta il bacio inaspettato che ha lasciato tutti interdetti.