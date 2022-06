Carlo Conti e Fiorella Mannoia conducono l’omaggio a Lucio Dalla di Rai1. Ecco il cast di cantanti

(Di venerdì 3 giugno 2022)e Mengoni Inizialmente prevista per questa primavera, andrà in onda stasera la serata evento diper omaggiarea 10 anniscomparsa. Dall’Arena di Verona,, in compagnia di, condurràrena. Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano:i nomi degli artisti in scaletta he ricorderanno, a 10 annisua scomparsa, ...

Advertising

Raiofficialnews : Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Venerdì… - mauro_suma : #Atene 4 anni dopo #Manchester, #Parigi 8 anni dopo #Lisbona Carlo i conti tornano, #vini #vidi #vinicius - TizianaCasini : RT @RaiRadio2: Oggi, #3Giugno, ospiti a #Radio2SocialClub @mirkocasadei1 e Gianni Bismark in studio, Carlo Conti e @FiorellaMannoia ?? ON… - infoitcultura : “Dallarenalucio”, conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia - Donatel65682407 : RT @Raiofficialnews: Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Venerdì #3giugno… -

Il noto attore potrebbe presto tornare il televisione come concorrente di un programma molto seguito: 'Tale e Quale Show', trasmissione condotta da. Alex Belli pronto per 'Tale e Quale ...A condurre la serata - evento sonoe Fiorella Mannoia . "Siamo orgogliosi di questa iniziativa che non è né una commemorazione né una celebrazione ma un'occasione di gioia e di amore per ...Inizialmente prevista per questa primavera, andrà in onda stasera la serata evento di Rai1 per omaggiare Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa. Dall’Arena di Verona, Carlo Conti, in compagnia di Fiore ...In prima serata su Rai 1 "DallArenaLucio": una grande festa-omaggio a Dalla. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia.