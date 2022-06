Cagliari, tre big di Serie A su un giovane: i dettagli! (Di venerdì 3 giugno 2022) Retrocessione pesantissima quella del Cagliari di Giulini. Nessuno si sarebbe aspettato tutto ciò all’inizio della stagione ma i vari errori della presidenza hanno portato a questo disastro sportivo. Tre allenatori cambiati e moltissima confusione, soprattutto nel finale di stagione hanno portato a questa debacle. A nulla è servito l’ultimo cambio di panchina nelle ultime tre giornate a smuovere la situazione. Una delle prime operazioni di mercato, però, è stata quella di riscattare dal Bordeaux il giovane Raoul Bellanova, uno dei pochi a salvarsi quest’anno. Bellanova Calciomercato InterE secondo quanto raccolto e riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il giovane esterno potrebbe già abbandonare l’isola. Su di lui non solo la Fiorentina, ma anche Roma e Inter si sono fiondate sull’esterno ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Retrocessione pesantissima quella deldi Giulini. Nessuno si sarebbe aspettato tutto ciò all’inizio della stagione ma i vari errori della presidenza hanno portato a questo disastro sportivo. Tre allenatori cambiati e moltissima confusione, soprattutto nel finale di stagione hanno portato a questa debacle. A nulla è servito l’ultimo cambio di panchina nelle ultime tre giornate a smuovere la situazione. Una delle prime operazioni di mercato, però, è stata quella di riscattare dal Bordeaux ilRaoul Bellanova, uno dei pochi a salvarsi quest’anno. Bellanova Calciomercato InterE secondo quanto raccolto e riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ilesterno potrebbe già abbandonare l’isola. Su di lui non solo la Fiorentina, ma anche Roma e Inter si sono fiondate sull’esterno ...

