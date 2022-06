Bagni | ' ' Napoli | devi ripartire da Koulibaly | Di Lorenzo | Mertens | Lobotka | Osimhen e Politano' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022): “Tra Fabian e Zielinski cederei lo spagnolo…” A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore delSalvatore.Queste le sue parole: “Ostigard è un grande giocatore, molto forte fisicamente ma non può fare il titolare, la coppia dei centrali non si tocca senza ombra di dubbio. Juan Jesus sa qual’è il suo ruolo, si cercherà un quarto difensore per completare il pacchetto come per Tuanzebe. Credo che Giuntoli non abbia mai pensato, anche se dovesse andare via, di trovare un titolare. La Nazionale italiana giocherà contro Germania e Inghilterra nel momento sbagliato. Poi ci sarà la partita con l’Ungheria. La testa non c’è, con l’Argentina non c’era quel divario tecnico da metterci così in difficoltà. L’Argentina si avvicina al mondiale con una qualità ...