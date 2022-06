Android Auto per smartphone saluta per sempre: il messaggio (Di venerdì 3 giugno 2022) Come sappiamo, Android Auto è una piattaforma eccellente, ma anche in continuo aggiornamento ed evoluzione, come dimostra la rimozione di alcune delle sue funzionalità. Nell’ultima settimana, è diventato palese che il colosso di Mountain View è pronto a dire addio all’esperienza Android Auto a bordo di milioni di smartphone. Da un po’ di tempo siamo a conoscenza della modalità alla guida di Assistant, che è stata creata proprio dal produttore californiano per andare a sostituire in via definitiva l’app. Di recente, i rapporti su Reddit e le recensioni nel Google Play Store hanno rivelato un messaggio che gli utenti stanno ricevendo da Android Auto: l’avviso viene visualizzato in primo piano e al centro nell’app per telefoni cellulari, ma, purtroppo, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Come sappiamo,è una piattaforma eccellente, ma anche in continuo aggiornamento ed evoluzione, come dimostra la rimozione di alcune delle sue funzionalità. Nell’ultima settimana, è diventato palese che il colosso di Mountain View è pronto a dire addio all’esperienzaa bordo di milioni di. Da un po’ di tempo siamo a conoscenza della modalità alla guida di Assistant, che è stata creata proprio dal produttore californiano per andare a sostituire in via definitiva l’app. Di recente, i rapporti su Reddit e le recensioni nel Google Play Store hanno rivelato unche gli utenti stanno ricevendo da: l’avviso viene visualizzato in primo piano e al centro nell’app per telefoni cellulari, ma, purtroppo, ...

