Ana Mena pubblica il suo tormentone estivo ‘Mezzanotte’

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ci ha fatto ballare con le hit estive insieme a Fred De Palma e Rocco Hunt e quest’anno Anaè tornata con un nuovo singolo, ma in solitaria. La cantante spagnola ha appena rilasciato Mezzanotte, un pezzo che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa estate 2022. Orecchiabile, con un ritornello martellante, truzza al punto giusto e soprattutto con un ‘ritmo che entra dento‘. Io già così… “MEZZANOTTE” è fuori ovunqueeeee c’moooooon!!!! https://t.co/Tv2rD9ucD0 — Ana(@AnaMusic) June 2, 2022 “MEZZANOTTE” fuori ovunque il 3/6 SIETE CARICHIIIII???? presave qui https://t.co/I0iK6xHpBP pic.twitter.com/WbDLP9iOgh — Ana(@AnaMusic) May 25, 2022 Ana: Mezzanotte, il testo. Io e te, mare chiaro ti accorgi di me un po’ per caso il ...