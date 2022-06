Accoltella carabinieri che gli sparano alle gambe e l' arrestano

Leggi su agi

AGI - Due carabinieri feriti con coltellate a braccia e gambe e alla testa da un uomo di 34 anni che è stato, poi, colpito con due colpi di pistola esplosi dai militari dell'Arma. È quanto accaduto lunedì mattina a San Gregorio Magno, nel Salernitano, dove i carabinieri del nucleo investigativo di Salerno e della Compagnia di Eboli hanno arrestato l'uomo, in flagranza, per tentato omicidio e resistenza a danno degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito in una nota del comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, il 34enne, dopo aver gravemente minacciato alcuni suoi familiari per farsi consegnare una grossa somma di denaro, ha opposto una violenta resistenza nei confronti dei carabinieri, giunti nel frattempo