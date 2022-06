Usa, sparatoria in un ospedale a Tulsa: 4 morti. Nel mirino un medico, il killer si uccide – Il video (Di giovedì 2 giugno 2022) Un uomo è entrato al secondo piano del Natalie Medical Building dell’ospedale St. Francis di Tulsa e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone e ferendone dieci. L’uomo, un afroamericano fra i 35 e i 40 anni, era armato con una pistola e un fucile. La Cnn scrive che il killer voleva colpire un medico. L’allarme è scattato quando qualcuno ha chiamato la polizia avvertendo che c’era un uomo armato nel campus dell’ospedale. Gli agenti sono arrivati sul posto nell’arco di alcuni minuti e sono immediatamente intervenuti. «Nessun agente è rimasto ferito», riferisce la polizia parlando di una scena «catastrofica» ma limitata a una «porzione del secondo piano». L’incidente, avvenuto nel giorno del 101/o anniversario del massacro di Tulsa, sarebbe collegato a un allarme ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Un uomo è entrato al secondo piano del Natalie Medical Building dell’St. Francis die ha aperto il fuocondo quattro persone e ferendone dieci. L’uomo, un afroamericano fra i 35 e i 40 anni, era armato con una pistola e un fucile. La Cnn scrive che ilvoleva colpire un. L’allarme è scattato quando qualcuno ha chiamato la polizia avvertendo che c’era un uomo armato nel campus dell’. Gli agenti sono arrivati sul posto nell’arco di alcuni minuti e sono immediatamente intervenuti. «Nessun agente è rimasto ferito», riferisce la polizia parlando di una scena «catastrofica» ma limitata a una «porzione del secondo piano». L’incidente, avvenuto nel giorno del 101/o anniversario del massacro di, sarebbe collegato a un allarme ...

