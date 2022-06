Ultime Notizie – Col parapendio da Monte Calvanella ma precipita sugli alberi

(Di giovedì 2 giugno 2022) Brutta avventura per un uomo di 35 anni residente a Modena che si è lanciato con la vela dal, nella zona di Pian del Falco. Si tratta di una zona molto frequentata da chi pratica questo sport, si decolla da un grande prato a quota 1530 m. Il pilota dopo il decollo ha iniziato a prendere quota ma ad un certo punto una porzione di ala delsi è chiusa e il conduttore ha iniziato a perdere quota. Via radio è riuscito a comunicare agli altri colleghi, anch’essi già in volo, quello che gli stava succedendo. Non riuscendo a riportare la vela nelle condizioni di volo ha attivato il paracadute d’emergenza ma è atterrato su degli abeti, rimanendovi appeso. Sul posto viene invito Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone che attiva la squadra di Sestola, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Laboriosa e ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - sole24ore : ?? #Ucraina, via libera #ambasciatori #Ue a sesto pacchetto #sanzioni. Intanto, il patriarca #Kirill è stato tolto d… - junews24com : Zaniolo Juve, pericolo dalla Serie A! Un club spinge con la Roma. Ultime - - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 02-06-2022 ore 16:10 - #Ultime #Notizie #02-06-2022 #16:10 - ilmeteoit : #Meteo: giugno, le ultime proiezioni hanno cambiato le carte in tavola; vi diciamo cosa può accadere -

Il Sole 24 ORE

Sul balcone reale non c'era, ma è comunque riuscita a diventare protagonista del Giubileo della . Sì perché la Duchessa del Sussex, di ritorno in patria per l'occasione, è spuntata (o, secondo le ...Apple, infatti, non ha introdotto feature completamente nuove nell'ultimo aggiornamento del suo sistema operativo: queste, ormai, saranno riservate ad iOS 16 , che verrà presentato durante il ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 18.391 nuovi casi (-18% in 7 giorni) e 59 vittime