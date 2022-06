Traffico Roma del 02-06-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverdeverrei trovati dalla redazione lieve ma progressivo aumento la circolazione sulla rete viaria cittadina C’è un po’ didi rientro a causa di quanti hanno trascorso una giornata di festa riporto lungo il litorale nessuna segnalazione al momento lungo il Grande Raccordo Anulare intenso iltra Castel Fusano e Torvaianica e poi abbiamosono venuto anche sull’Aurelia tra Palidoro Torrimpietra dove ci sono cose ancora scorrevole la circolazione sulla Pontina non si evidenziano particolari impedimenti terminate le manifestazioni legate al 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica riaperto al transito tutte le strade cittadine permangono alcune chiusure nella zona del Quirinale interdetta via del Quirinale via della dataria via Ferrara e via della consulta tra via del ...