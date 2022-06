Stranger Things, Finn Wolfhard è l'unico a conoscere l'argomento del potenziale spin-off (Di giovedì 2 giugno 2022) Se ci dovesse davvero mai essere uno spin-off di Stranger Things, è Fin n Wolfhard l'unico a sapere di cosa potrebbe trattare (oltre ai Fratelli Duffer). L'attore di Stranger Things Finn Wolfhard è a conoscenza di qualcosa che noi (e nemmeno Netflix!) non sappiamo ancora: l'argomento del potenziale spin-off dello show creato dai Fratelli Duffer. A rivelarlo sono stati gli stessi geniali fratelli ai microfoni di Variety, spiegando che da tempo ormai un'idea su un possibile spin-off di Stranger Things sta frullando loro per la testa, ma è qualcosa su cui non hanno ancora chiari molti aspetti, e tantomeno ne hanno mai discusso con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Se ci dovesse davvero mai essere uno-off di, è Fin nl'a sapere di cosa potrebbe trattare (oltre ai Fratelli Duffer). L'attore diè a conoscenza di qualcosa che noi (e nemmeno Netflix!) non sappiamo ancora: l'del-off dello show creato dai Fratelli Duffer. A rivelarlo sono stati gli stessi geniali fratelli ai microfoni di Variety, spiegando che da tempo ormai un'idea su un possibile-off dista frullando loro per la testa, ma è qualcosa su cui non hanno ancora chiari molti aspetti, e tantomeno ne hanno mai discusso con ...

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - vittosilvestre : Comunque stanno facendo di tutto per non farmi finire di guardare Stranger Things mi trasferisco in montagna così nessuno mi disturba ?? - cutevsheeran : ma la settima puntata di stranger things che cazzo di capolavoro è aiuto ???? -