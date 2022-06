Sbatte la testa ma sottovaluta il dolore | giovane mamma va a letto e muore

Advertising

infoitinterno : Sbatte la testa e muore, la giovane lascia una bimba di un anno - cagliaripad : Sbatte la testa e muore, la giovane lascia una bimba di un anno - seruahsgamby : @Annaisqui e si sbatte la testa contro il muro* - GiovannaLazza15 : @CathedralWall @faberskj @PompeoFazio @Chiariello_CS @sscnapoli @MaryBoom21 @1926_cri @ParticipioPart @H_V_Maradona… - jnwonderlvnd : @solosofx la mia testa che sbatte al palo me la immagino tantissimo -

Una caduta all'esterno che all'inizio sembrava solo averla frastornata ma la tragedia era in agguato,lafuori e muore in casa Tragedia a Quartu , in Sardegna , dove una giovane donnalafuori e muore in casa . Secondo quanto riportato dai media territoriali una morte assurda ...Una giovane mamma di 27 anni, Andrea Nairi, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe caduta e avrebbe sbattuto la, poi ieri mattina la tragica scoperta: i familiari l'hanno trovata morta sul ...Una giovane mamma sarda sbatte la testa fuori e muore in casa e quando i suoi familiari rientrano nell'appartamento la trovano esanime al letto ...Tragedia in casa a Quartu. Una ragazza di 27 anni, Andrea Nairi, è morta apparentemente a seguito di un incidente domestico nel suo appartamento nella zona di Flumini. La giovane sarebbe caduta fuori ...