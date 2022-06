Roland Garros 2022, Trevisan: “Felice di aver raggiunto la semifinale, Gauff incredibile” (Di giovedì 2 giugno 2022) “La partita contro Gauff è stata molto difficile, dura per me, lei ha giocato un tennis incredibile. Io sono cresciuta molto in questa settimana, sono Felice di aver raggiunto la mia prima semifinale Slam. Cercherò di far tesoro di questa tre settimane incredibili, considerando anche Rabat. Controversia con il giudice di sedia? Gioco sempre così e nessuno mi dice qualcosa, secondo me non stavo facendo nulla di scorretto. Credo che Coco abbia comunicato all’arbitro di avvisarmi. Il rimbalzo della palla era molto alto e anche molto veloce, Gauff gioca con aggressività e atleticamente oggi non ero al massimo. Per quanto mi riguarda, devo mantenere la concentrazione nel mio tennis, per continuare a combattere in ogni partita. Mi godo il momento, è molto importante per ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “La partita controè stata molto difficile, dura per me, lei ha giocato un tennis. Io sono cresciuta molto in questa settimana, sonodila mia primaSlam. Cercherò di far tesoro di questa tre settimane incredibili, considerando anche Rabat. Controversia con il giudice di sedia? Gioco sempre così e nessuno mi dice qualcosa, secondo me non stavo facendo nulla di scorretto. Credo che Coco abbia comunicato all’arbitro di avvisarmi. Il rimbalzo della palla era molto alto e anche molto veloce,gioca con aggressività e atleticamente oggi non ero al massimo. Per quanto mi riguarda, devo mantenere la concentrazione nel mio tennis, per continuare a combattere in ogni partita. Mi godo il momento, è molto importante per ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molt… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - Eurosport_IT : Martina #Trevisan porta alto il tricolore fino alla semifinale del Roland Garros. Vince Gauff ma applausi per nostr… - peucezia : RT @Agenzia_Ansa: FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti la can… -