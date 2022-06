Roland Garros 2022, Martina Trevisan: “Felice della mia prima semifinale Slam, farò tesoro di queste settimane” (Di giovedì 2 giugno 2022) Martina Trevisan è uscita sconfitta dalla semifinale del Roland Garros 2022, ma non può che essere Felice di tutto ciò che è riuscita ad ottenere in questi dieci giorni a Parigi. Con questo risultato infatti Martina compie una grande scalata in classifica, entrando anche in top 30 e diventando la numero 1 d’Italia. Intervistata al termine della sfida con Cori Gauff, l’azzurra non ha cercato scuse riconoscendo la forza della sua avversaria: “È stato un match molto difficile, lei ha giocato un tennis incredibile. Io sono cresciuto molto in questa settimana, sono Felice di aver raggiunto la mia prima semifinale Slam. Cercherò di fare ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)è uscita sconfitta dalladel, ma non può che esseredi tutto ciò che è riuscita ad ottenere in questi dieci giorni a Parigi. Con questo risultato infatticompie una grande scalata in classifica, entrando anche in top 30 e diventando la numero 1 d’Italia. Intervistata al terminesfida con Cori Gauff, l’azzurra non ha cercato scuse riconoscendo la forzasua avversaria: “È stato un match molto difficile, lei ha giocato un tennis incredibile. Io sono cresciuto molto in questa settimana, sonodi aver raggiunto la mia. Cercherò di fare ...

