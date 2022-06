Roger dice addio all’Isola dei famosi 2022: Pamela in lacrime (Di giovedì 2 giugno 2022) Come era prevedibile, alla fine per Roger Balduino non c’è stata altra scelta: lasciare l’Isola dei famosi 2022. Il naufrago si era fatto male nel corso di una prova, poi per qualche giorno era stato a riposo ma il dolore non era mai passato. Non solo, vivendo da solo su Playa Sgamada si era anche fatto male di nuovo e poi si era ferito con un coltello. Nella puntata dell’Isola in onda lunedì sera lo abbiamo visto a malapena reggersi in piedi e alla fine, nel day time di oggi, è arrivato l’annuncio ufficiale. Roger è stato costretto a ritirarsi e a lasciare il reality di Canale 5. Gli altri naufraghi lo scopriranno probabilmente nelle prossime ore, forse nella nuova diretta dell’Isola in onda lunedì prossimo mentre Pamela, che era a giorni da sola sull’altra Isola, lo ha appreso, non prendendola molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Come era prevedibile, alla fine perBalduino non c’è stata altra scelta: lasciare l’Isola dei. Il naufrago si era fatto male nel corso di una prova, poi per qualche giorno era stato a riposo ma il dolore non era mai passato. Non solo, vivendo da solo su Playa Sgamada si era anche fatto male di nuovo e poi si era ferito con un coltello. Nella puntata dell’Isola in onda lunedì sera lo abbiamo visto a malapena reggersi in piedi e alla fine, nel day time di oggi, è arrivato l’annuncio ufficiale.è stato costretto a ritirarsi e a lasciare il reality di Canale 5. Gli altri naufraghi lo scopriranno probabilmente nelle prossime ore, forse nella nuova diretta dell’Isola in onda lunedì prossimo mentre, che era a giorni da sola sull’altra Isola, lo ha appreso, non prendendola molto ...

"Isola 2022", Ilary perde uno dei suoi naufraghi. Roger verso il ritiro A comunicare la decisione è stata Ilary in studio: "Roger è andato in ospedale per via della caviglia, che gli faceva molto male". Roger Balduino è stato uno dei naufraghi di punta di questa edizione.