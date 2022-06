Ostia, la storia di Leo, da bimbo con difficoltà a campione di judo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ostia – “Leo è un altro bambino. Fino a qualche anno fa non parlava, non interagiva, aveva difficoltà a gestire la rabbia. Oggi invece va a judo e ha vinto anche una medaglia”. Mamma Irina e papà Alessandro hanno gli occhi pieni di gioia. “I problemi persistono ma il futuro è più sereno”. Lo sport e un lungo percorso con la Fondazione Roma Litorale, ente socio sanitario che si occupa di 500 bambini e ragazzi con fragilità e disabilità del neurosviluppo con sede nel X Municipio di Roma, “hanno fatto miracoli”. “Leonardo – spiega la dottoressa Ilaria Fontana, psicologa psicoterapeuta, supervisore area disturbo generalizzato dello sviluppo della Fondazione Roma Litorale – oggi ha dieci anni. È con noi da quando ne aveva appena due. Quando lo abbiamo conosciuto aveva grandi difficoltà a comunicare: non parlava, tendeva ad ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– “Leo è un altro bambino. Fino a qualche anno fa non parlava, non interagiva, avevaa gestire la rabbia. Oggi invece va ae ha vinto anche una medaglia”. Mamma Irina e papà Alessandro hanno gli occhi pieni di gioia. “I problemi persistono ma il futuro è più sereno”. Lo sport e un lungo percorso con la Fondazione Roma Litorale, ente socio sanitario che si occupa di 500 bambini e ragazzi con fragilità e disabilità del neurosviluppo con sede nel X Municipio di Roma, “hanno fatto miracoli”. “Leonardo – spiega la dottoressa Ilaria Fontana, psicologa psicoterapeuta, supervisore area disturbo generalizzato dello sviluppo della Fondazione Roma Litorale – oggi ha dieci anni. È con noi da quando ne aveva appena due. Quando lo abbiamo conosciuto aveva grandia comunicare: non parlava, tendeva ad ...

