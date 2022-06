Advertising

FirenzePost : Omicidio Ciatti: a Girona pm chiede giustizia per la famiglia e una pena di 24 anni per Bissoultanov - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio Ciatti, la requisitoria del Pm: 'Dobbiamo una condanna giusta, ecco perché' [dal nostro inviato Michele Bocci] htt… - infoitinterno : Omicidio Ciatti, la requisitoria del Pm: 'Dobbiamo una condanna giusta, ecco perché' - infoitinterno : Omicidio Ciatti, il pm spagnolo ai giurati: «Bissoultanov è colpevole, diamo giustizia alla famiglia» - repubblica : Omicidio Ciatti, la requisitoria del Pm: 'Dobbiamo una condanna giusta, ecco perché' [dal nostro inviato Michele Bo… -

Per approfondire : Articolo : "L'di Niccolò Un incidente". I picchiatori scatenano l'ira del papà Articolo : Processo, quel calcio "violento e mortale" Articolo :, le lacrime dei genitori in aula. "Ci dissero che Niccolò stava morendo" Girona (Spagna), 2 giugno 2022 - " Bissoultanov sapeva di uccidere, ha colpito Niccolò con un calcio mortale da ...di Antonella Mollica (inviata a Girona) per il corriere.it niccolo e luigiÈ il giorno degli imputati al processo per l'di Niccolòe Raoul Bissoultanov parla, piange e racconta una notte tutta diversa rispetto a ...Rassoul Bissoultanov, il ceceno di 29 anni imputato di omicidio volontario - prosegue ... giudicare mettetevi nei panni della famiglia Ciatti che hanno salutato il figlio che andava in discoteca ..."Non pensavo che con un calcio alla testa potessi ucciderlo". Si è difeso così il ceceno Rassoul Bissoultanov nel processo davanti al Tribunale di Girona, in Spagna, per l'omicidio di Niccolò Ciatti, ...