Occhio all’eritritolo | il dolcificante più in voga del momento

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 giugno 2022): negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede questo nuovo ingrediente per dolcificare le bevande, dal caffè alle tisane! Zero calorie per un sapore dolcissimo, quasi più del classico zucchero bianco, che potrebbe causarvi però non pochi problemi! Scopriamo insieme tutti i pro e i contro di questo. E voi, lo conoscete già? Se volete approfondire, non vi resta che continuare la lettura! Ilpiù indel, i pro L’eritritolo è unche sempre più spesso si sente pronunciare da nutrizionisti e dietologi. Un’alternativa allo zucchero, in grado di non apportare nessuna ulteriore caloria quando viene aggiunto a bevande e preparazioni. Ma davvero siamo in presenza di un prodotto che sarà in grado di ...