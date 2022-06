L'Opec aumenterà di poco l'estrazione di petrolio. Ma è una toppa in accordo con Putin (Di giovedì 2 giugno 2022) La decisione raccoglie il plauso di Usa e Russia, che avverte l'Ue: "Sarete i primi a pagare l'embargo". I prezzi risalgono Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 giugno 2022) La decisione raccoglie il plauso di Usa e Russia, che avverte l'Ue: "Sarete i primi a pagare l'embargo". I prezzi risalgono

Advertising

PaulEfambejr : RT @HuffPostItalia: L'Opec aumenterà di poco l'estrazione di petrolio. Ma è una toppa in accordo con Putin - HuffPostItalia : L'Opec aumenterà di poco l'estrazione di petrolio. Ma è una toppa in accordo con Putin - MadamaL41898457 : RT @Agenzia_Ansa: L'Opec+ aumenterà la produzione di 648.000 barili di greggio al giorno in luglio e in agosto. #ANSA - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: L'Opec+ aumenterà la produzione di 648.000 barili di greggio al giorno in luglio e in agosto. #ANSA - francesconuccio : Breaking: Il gruppo di paesi produttori OPEC+, guidato dall'Arabia Saudita, ha annunciato che a partire da luglio a… -