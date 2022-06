L'omaggio di Amazon per la festa della Repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Amazon rende omaggio all'Italia con un'iniziativa speciale presso l'headquarter di Seattle: colora con il tricolore una delle Sfere che compongono la sede avveniristica di Amazon. Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendenti Amazon di lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente più simile a un parco che a un ufficio. Si tratta di un open space, senza uffici o sale riunioni, che intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura: ospita più di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi. L'illuminazione di una delle sfere segue di qualche giorno il lancio effettuato lunedì 30 maggio, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di “Made in Italy Days”, la prima iniziativa internazionale di Amazon in ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022)rendeall'Italia con un'iniziativa speciale presso l'headquarter di Seattle: colora con il tricolore una delle Sfere che compongono la sede avveniristica di. Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendentidi lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente più simile a un parco che a un ufficio. Si tratta di un open space, senza uffici o sale riunioni, che intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura: ospita più di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi. L'illuminazione di una delle sfere segue di qualche giorno il lancio effettuato lunedì 30 maggio, presso il Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale, di “Made in Italy Days”, la prima iniziativa internazionale diin ...

Advertising

crazybalzano : E, in omaggio, o un set di padelle oppure 100 euro di buoni sconto su Amazon… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Regalo per il testimone di nozze la damigella d’onore Candela in cera di soia Omaggio della spos… - Scontividilo : Passa a Kena: buono Amazon da 10€ in omaggio! su Sconti Condivisi - - GianlucaOdinson : Gran Turismo 7: il prezzo del gioco scende ancora su Amazon - wordsandmore1 : #30maggio oltre #isola #JessSkinCare #Gioconda #estefania #Lory #Balotelli tempo per #uominiedonne che amano UN INA… -