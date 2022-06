Il Paradiso delle Signore, new entry a sorpresa nel cast: nuovo scatto dal set (Di giovedì 2 giugno 2022) Al via le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che tornerà a settembre su Rai 1: arriva un nuovo personaggio Nuovi arrivi per Il Paradiso delle Signore (screenshot RaiPlay)Il prossimo mese di settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore con la settima stagione, la quinta in versione daily. In attesa del grande ritorno, il cast in questi giorni è tornato sul set per realizzare i primi episodi da mandare in onda. Gli attori, attraverso i rispettivi profili social, hanno già lanciato i primi indizi e tra questi anche una clamorosa new entry. Si tratta quindi di un nuovo personaggio che si prepara a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso ... Leggi su direttanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Al via le riprese della nuova stagione de Ilche tornerà a settembre su Rai 1: arriva unpersonaggio Nuovi arrivi per Il(screenshot RaiPlay)Il prossimo mese di settembre tornerà in onda Ilcon la settima stagione, la quinta in versione daily. In attesa del grande ritorno, ilin questi giorni è tornato sul set per realizzare i primi episodi da mandare in onda. Gli attori, attraverso i rispettivi profili social, hanno già lanciato i primi indizi e tra questi anche una clamorosa new. Si tratta quindi di unpersonaggio che si prepara a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso ...

