Il Monza non perde tempo: da Candreva e Sensi al sogno Belotti, Galliani prepara i primi colpi (Di giovedì 2 giugno 2022) La festa per la prima storica promozione in Serie A è alle spalle, il Monza pensa alla prossima stagione e il mercato dei brianzoli è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 giugno 2022) La festa per la prima storica promozione in Serie A è alle spalle, ilpensa alla prossima stagione e il mercato dei brianzoli è...

Advertising

berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - gippu1 : Dall'anno prossimo Monza-Milan sarà dunque una partita di serie A e non più una micidiale trappola estiva in cui pr… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Il #Monza non perde tempo: da #Candreva e #Sensi al sogno #Belotti, Galliani prepara i primi colpi - FlashJ18 : RT @cmdotcom: Il #Monza non perde tempo: da #Candreva e #Sensi al sogno #Belotti, Galliani prepara i primi colpi -