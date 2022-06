Giubileo Regina: chi era l'uomo in uniforme a fianco di Elisabetta sul balcone (Di giovedì 2 giugno 2022) La Regina Elisabetta e il cugino Edoardo, duca di Kent Londra, 2 giugno 2022 - Il momento più atteso è arrivato poco dopo le 13. La 96enne Regina Elisabetta si è affacciata dal balcone di Buckhingam ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Lae il cugino Edoardo, duca di Kent Londra, 2 giugno 2022 - Il momento più atteso è arrivato poco dopo le 13. La 96ennesi è affacciata daldi Buckhingam ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - doctorhoover : RT @RaiNews: Sorridente, accolta da un'ovazione, la Regina Elisabetta si è affacciata al balcone di Buckingham Palace per assistere alla pa… - elvise1657 : @CottarelliCPI @Moixus1970 Siamo il paese che durante la festa della repubblica parliamo del giubileo della regina… -