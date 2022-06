Fedez, dopo il cancro arriva un’altra notizia: il web non se l’aspettava proprio (Di giovedì 2 giugno 2022) dopo il lungo periodo di malattia che l’ha visto coinvolto, per Fedez è in arrivo un’altra notizia. Trattasi di annuncio totalmente inaspettato, sia per il web che per il cantante stesso. A seguito del brutto periodo che ha dovuto affrontare, per fortuna Fedez ha ripreso, piano piano, la sua vita, circondato dall’amore incondizionato della sua famiglia. Indimenticabili quei momenti di forte preoccupazione, sia per i suoi fan che per la sua dolce Chiara ma tutto ha avuto buon esito con grande sollievo di tutti. Fedez-Altranotizia (Fonte: Google)Per il cantante rapper non è ancora finita poiché è in arrivo un’altra notizia, seppur fortunatamente di tutt’altro tenore. Comunque si parla di uno scoop che ha lasciato senza ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 2 giugno 2022)il lungo periodo di malattia che l’ha visto coinvolto, perè in arrivo. Trattasi di annuncio totalmente inaspettato, sia per il web che per il cantante stesso. A seguito del brutto periodo che ha dovuto affrontare, per fortunaha ripreso, piano piano, la sua vita, circondato dall’amore incondizionato della sua famiglia. Indimenticabili quei momenti di forte preoccupazione, sia per i suoi fan che per la sua dolce Chiara ma tutto ha avuto buon esito con grande sollievo di tutti.-Altra(Fonte: Google)Per il cantante rapper non è ancora finita poiché è in arrivo, seppur fortunatamente di tutt’altro tenore. Comunque si parla di uno scoop che ha lasciato senza ...

Advertising

monica97ldn : Domanda assolutamente non polemica: ma dopo un tumore come quello di Fedez, operato da pochissimo, si può tornare a… - srargazing : io qualche giorno fa 'che bello che fedez abbia perdonato ax, ha fatto la cosa giusta, perdonare le persone e smett… - m1capizzaefichi : possiamo anche dire a fedez e j ax di smettere di fare la coppietta felice ritornata insieme dopo tanto - MirtillaMalco12 : Sarà un’estate bellissima con @Tananai5 @Fedez e @marasattei , dopo aver visto tutto il casino che avete fatto ieri sera in albergo …???????????? - freedomsempre68 : @EsercitoCrucian ?????? Anche Sara Tommasi ci aveva delucidato sul 'semetto di zucca' di Fedez... soprattutto dopo ave… -