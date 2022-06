F1, Lewis Hamilton: “Dobbiamo capire cosa non va in questa macchina. So cosa non voglio, lo sa anche il team” (Di giovedì 2 giugno 2022) Rispetto all’inizio di stagione, in questi ultimi Gran Premi di Formula 1 la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell ha compiuto notevoli passi in avanti, ma il passo in gara e le prestazioni nelle sessioni di qualifiche sono ancora al di sotto di quelle dei rivali Red Bull e Ferrari. I risultati, pian piano, stanno arrivando per il team tedesco, soprattutto grazie a George Russell, ma la differenza proprio a livello prestazionale con le due scuderie precedentemente citate è ancora evidente. C’è del lavoro da fare, naturalmente, per la Mercedes, e su questo si è espresso Lewis Hamilton. Di seguito, le parole del sette volte Campione del Mondo, riportate da Speedweek: “Lentamente stiamo migliorando nella gestione del porpoising; la situazione è in crescendo, siamo al lavoro per migliorare la ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Rispetto all’inizio di stagione, in questi ultimi Gran Premi di Formula 1 la Mercedes cone George Russell ha compiuto notevoli passi in avanti, ma il passo in gara e le prestazioni nelle sessioni di qualifiche sono ancora al di sotto di quelle dei rivali Red Bull e Ferrari. I risultati, pian piano, stanno arrivando per iltedesco, soprattutto grazie a George Russell, ma la differenza proprio a livello prestazionale con le due scuderie precedentemente citate è ancora evidente. C’è del lavoro da fare, naturalmente, per la Mercedes, e su questo si è espresso. Di seguito, le parole del sette volte Campione del Mondo, riportate da Speedweek: “Lentamente stiamo migliorando nella gestione del porpoising; la situazione è in crescendo, siamo al lavoro per migliorare la ...

