Entra e spara in un ospedale a Tulsa: 4 morti e 10 feriti (Di giovedì 2 giugno 2022) A pochi giorni dalla strage nella scuola elementare del Texas un uomo Entra in un ospedale di Tulsa, Oklahoma, e apre il fuoco uccidendo quattro persone e ferendone altre dieci prima di togliersi la vita. L'incidente è avvenuto al secondo piano del Natalie Medical Building, che si occupa prevalentemente di medicina sportiva, dell'ospedale St. Francis. Il killer è Entrato in azione nel pomeriggio. Nel suo mirino, secondo indiscrezioni, c'era un medico specifico. Non è chiaro se lo abbia trovato o colpito, così come al momento non ci sono informazioni sulle vittime, anche se – secondo indiscrezioni – fra questa ci sarebbe un'infermiera. L'uomo, un afroamericano fra i 35 e i 40 anni, era armato con una pistola e un fucile. L'allarme è scattato quando qualcuno ha chiamato la polizia avvertendo che ...

