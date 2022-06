Dolore e lacrime per Massimo, morto a 19 anni in moto - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 2 giugno 2022) Il diciannovenne di Fosciandora è morto sul colpo nell'incidente con la sua moto sul piazzale di fronte al Santuario di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Il diciannovenne di Fosciandora èsul colpo nell'incidente con la suasul piazzale di fronte al Santuario di ...

Advertising

Elizabe79172852 : 'Sono io il mio destino, Sono io il mio tempo, Non permetterò più al dolore di schiacciarmi, Non permetterò alle la… - SwagZvndaya96 : @s94hry @C0MPL1C4T3DM1ND ecco è questa la cosa orribile, io devo ammettere di non aver versato chissà quante lacrim… - Am_Paglia : RT @SalaLettura: La Divina Commedia può essere letta come un viaggio iniziatico. Come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma, pri… - nmrpmst91 : cercare di studiare con 40° mentre vedi solo foto di gente al mare quando l'unico mare che vedi tu è fatto di lacri… - ClaudioKlarke : RT @SalaLettura: La Divina Commedia può essere letta come un viaggio iniziatico. Come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma, pri… -