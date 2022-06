Covid: 17 decessi e 2.361 positivi in Lombardia, 146 a Bergamo (Di giovedì 2 giugno 2022) Con 27.340 tamponi effettuati è di 2.361 il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia, con un tasso di positività dell’8,6%. Di questi, 146 sono in provincia di Bergamo. Negli ospedali lombardi i ricoverati in terapia intensiva sono 34 (+2), mentre i pazienti negli altri reparti 533 (-42). Sono invece 17 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, 872 casi sono stati segnalati a Milano, 312 a Brescia, 209 a Monza, 174 a Varese, 131 a Pavia, 92 a Mantova, 68 a Cremona, 55 a Lecco, 35 a Lodi e 16 a Sondrio. Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Con 27.340 tamponi effettuati è di 2.361 il numero di nuovi casi di-19 registrati in, con un tasso dità dell’8,6%. Di questi, 146 sono in provincia di. Negli ospedali lombardi i ricoverati in terapia intensiva sono 34 (+2), mentre i pazienti negli altri reparti 533 (-42). Sono invece 17 i. Per quanto riguarda le altre province, 872 casi sono stati segnalati a Milano, 312 a Brescia, 209 a Monza, 174 a Varese, 131 a Pavia, 92 a Mantova, 68 a Cremona, 55 a Lecco, 35 a Lodi e 16 a Sondrio.

Advertising

Mauro242537875 : RT @Felyorfelix: Oltre 4.000 morti in eccesso non Covid in Inghilterra e Galles nelle ultime quattro settimane L'ONS segnala un picco di… - Anto74745879 : RT @Felyorfelix: Oltre 4.000 morti in eccesso non Covid in Inghilterra e Galles nelle ultime quattro settimane L'ONS segnala un picco di… - GiovanniRizzo11 : RT @benireiser: 20 maggio 2022; eventi avversi vaccino Covid (fonte VAERS): 28,312 decessi, 159,000 ospedalizzazioni, 129,000 urgenze, 4,70… - MeleoFernando : RT @itsmeback_: Covid, Gimbe: Quasi 7 milioni senza 'vaccino', quarta dose al palo. Calano i contagi, ricoveri e decessi. - Vardiello2 : RT @Felyorfelix: Oltre 4.000 morti in eccesso non Covid in Inghilterra e Galles nelle ultime quattro settimane L'ONS segnala un picco di… -