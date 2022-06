Caro benzina, taglio accise in scadenza l’8 luglio: le ipotesi sul tavolo per frenare i prezzi (Di giovedì 2 giugno 2022) Il governo valuterà se limitarsi a una proroga o mettere in campo ulteriori tagli, come auspicano le associazioni dei consumatori Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 giugno 2022) Il governo valuterà se limitarsi a una proroga o mettere in campo ulteriori tagli, come auspicano le associazioni dei consumatori

Advertising

infoitinterno : Caro carburanti, i prezzi della benzina e del gasolio a livelli record - giordi63 : RT @sabrinaEx5S: Roma - Manifestazione dei pescatori contro il caro benzina In Italia se dissenti rischi di essere caricato e manganellato… - fisco24_info : Caro benzina, taglio accise in scadenza l’8 luglio: le ipotesi sul tavolo per frenare i prezzi: Il governo valuterà… - Andy_Sanvido : Giovani Leghisti presenti al Serfontana a raccogliere le firme contro il caro benzina @LEGAdeiTicinesi @mattinonline -