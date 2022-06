Calciomercato Monza, Galliani prepara il primo colpo: arriva dall’Inter! (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Monza, iniziano i preparativi in vista della prossima stagione, la prima storica in Serie A per i brianzoli. Massima serie conquistata nei playoff ai danni del Pisa dopo una soffertissima sfida finita ai tempi supplementari. I biancorossi, sul mercato, possono affidarsi alla sconfinata esperienza di Adriano Galliani, famoso nella sua esperienza al Milan per gli acquisti improvvisi e spesso azzeccati. Per rinforzare la sua squadra l’amministratore delegato, nonchè fidatissimo braccio destro del presidente Silvio Berlusconi, vuole partire dalle fondamenta della formazione. Ranocchia-Inter Da questa idea nasce l’interessamento per Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, usato sicuro e, soprattutto, parametro zero. Secondo alcune indiscrezioni il difensore, prossimo alla scadenza del proprio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022), iniziano itivi in vista della prossima stagione, la prima storica in Serie A per i brianzoli. Massima serie conquistata nei playoff ai danni del Pisa dopo una soffertissima sfida finita ai tempi supplementari. I biancorossi, sul mercato, possono affidarsi alla sconfinata esperienza di Adriano, famoso nella sua esperienza al Milan per gli acquisti improvvisi e spesso azzeccati. Per rinforzare la sua squadra l’amministratore delegato, nonchè fidatissimo braccio destro del presidente Silvio Berlusconi, vuole partire dalle fondamenta della formazione. Ranocchia-Inter Da questa idea nasce l’interessamento per Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, usato sicuro e, soprattutto, parametro zero. Secondo alcune indiscrezioni il difensore, prossimo alla scadenza del proprio ...

