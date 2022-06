(Di giovedì 2 giugno 2022) OSTRA VETERE - Grave infortunio ieri mattina a Ostra Vetere per un operaio della nettezza urbana , ferito a un. Si tratta di un 25enne che era andato a svuotare il contenitore della carta in ...

Advertising

corriereadriatico.it

Ha avuto la prontezza di sfilare ilprima che rimanesse, in caso contrario sarebbe stato tranciato. L'operazione È sempre rimasto cosciente. Dai primi accertamenti, il ragazzo ...... il suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan, De Son Vivant), vieneper aver ... All American), e l'improbabiledestro di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson, Raven's Home). Ma ... Braccio incastrato nel compattatore, un intervento prodigio per salvarlo OSTRA VETERE - Grave infortunio ieri mattina a Ostra Vetere per un operaio della nettezza urbana, ferito a un braccio. Si tratta di un 25enne che era andato a svuotare il contenitore della carta ...