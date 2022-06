Bimbo di 4 anni annega a Termini Imerese

(Di giovedì 2 giugno 2022)– Un bambino di 4di Palermo èto nel mare della zona industriale di.Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare in acqua.È stato chiamato il numero di emergenza, poi i familiari hanno portato ilal pronto soccorso dell’ospedale Cimino di. I medici hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Tensione in ospedale quando i genitori, del quartiere palermitano di Brancaccio, hanno saputo che il figlio era morto.I carabinieri, coordinati dalla procura di, stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia sentendo i genitori del, i ...

Tragedia in spiaggia in Sicilia, bimbo di 4 anni muore annegato. Sul posto i medici del 118 e le forze dell'ordine. Tragedia in Sicilia dove un bambino di 4 anni di Palermo è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese. Dramma in spiaggia oggi nella zona di Termini Imerese (Palermo), dove un bimbo di 4 anni è annegato. Il piccolo Brian, che era con i genitori, giocava in acqua con alcuni amichetti quando qualcuno ha notato che galleggiava in acqua.