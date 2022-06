Anche noi autoproduciamo droghe: le coltiviamo dentro noi stessi (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo la scienza tutti noi siamo dei drogati. Sì, proprio così, e le droghe le produrrebbe il nostro organismo, in modo autonomo. Ma di cosa si tratta realmente? Ormoni, cellule impazzite, metamorfosi nel DNA? Che dice la scienza? Ormai è un dato di fatto: il nostro corpo produce sostanze che possono essere paragonate a delle vere e proprie droghe. Sarà la volta che sconfiggeremo il narcotraffico perché non ci sarà più bisogno di spacciatori? Cannabis – (voglioviverecosì) – curiosauro.it droghe fai da te Si chiamano endocannabinoidi, e sono molecole di segnalazione prodotte dall’organismo che lavorano per modulare il sistema endocannabinoide (SEC). Endo significa dentro, e cannabinoide si riferisce a molecole in grado di legarsi ai recettori dei cannabinoidi. Questi si trovano in natura, come il THC e il CBD, e si ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo la scienza tutti noi siamo dei drogati. Sì, proprio così, e lele produrrebbe il nostro organismo, in modo autonomo. Ma di cosa si tratta realmente? Ormoni, cellule impazzite, metamorfosi nel DNA? Che dice la scienza? Ormai è un dato di fatto: il nostro corpo produce sostanze che possono essere paragonate a delle vere e proprie. Sarà la volta che sconfiggeremo il narcotraffico perché non ci sarà più bisogno di spacciatori? Cannabis – (voglioviverecosì) – curiosauro.itfai da te Si chiamano endocannabinoidi, e sono molecole di segnalazione prodotte dall’organismo che lavorano per modulare il sistema endocannabinoide (SEC). Endo significa, e cannabinoide si riferisce a molecole in grado di legarsi ai recettori dei cannabinoidi. Questi si trovano in natura, come il THC e il CBD, e si ...

