Zhincenko in lacrime | «Vogliamo il mondiale | ma sogniamo la pace»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di un commosso Zinchenko in vista dello spareggio contro il Galles per la qualificazione dell’Ucraina alIn occasione dello spareggio tra Galles e Ucraina in programma questa sera a Glasgow, un commosso Zinchenko ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. «Prima di tutto, vorrei ringraziare la Federcalcio scozzese, la loro squadra nazionale, lo staff tecnico e i calciatori per il supporto e l’assistenza forniti al popolo ucraino. L’umore è quello che è. Ognuno di noi conosce la situazione nel nostro paese. Voglio assicurare a tutti che domani daremo il 200% in campo. È impossibile descrivere la sensazione se non la si prova. L’Ucraina è un paese che vuole restare libero. Non ho pensato di arruolarmi. So che posso essere più utile rimanendo in Inghilterra, impegnandomi in azioni umanitarie». «l’Ucraina è un paese che non si ...

