WhatsApp, la novità più attesa: arriva la modifica dei messaggi inviati (Di mercoledì 1 giugno 2022) arriva una novità tanto invocata dagli utenti: si potranno finalmente modificare i messaggi inviati agli altri contatti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022)unatanto invocata dagli utenti: si potranno finalmentere iagli altri contatti

Advertising

infoitscienza : WhatsApp come Twitter: in arrivo la novità richiesta da tutti - infoitscienza : WhatsApp, in arrivo una novità tanto attesa: presto sarà possibile modificare i messaggi inviati? - TuttoTechNet : WhatsApp lavora a una novità molto attesa, reazioni più inclusive nella Beta - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp presto consentirà di modificare i messaggi #Android #App #Innovazione #iOS #Linux #macOS #Messaggistica #MobileNews… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp Desktop aggiunge la foto di copertina al profilo #App #Computer #Laptop #Mac #macOS #Messaggistica #Miglioramenti #N… -