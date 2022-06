Valencia, dalla Spagna: “Colloqui intensi con Gattuso per la panchina” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gennaro Gattuso torna prepotentemente in corsa per la panchina del Valencia. Secondo quanto riporta As, l’ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe tra i più seri candidati per la panchina del club, e i Colloqui tra le parti si sono fatti sempre più fitti nelle ultime ore, con un prossimo incontro, alla presenza anche di Jorge Mendes, agente del tecnico, in programma a Singapore per discutere ancora più nei dettagli il progetto della squadra di Peter Lim. Il presidente, che sta gestendo una fase delicata di rinnovo dell’organigramma del club dopo aver lasciato andare Anil Murphy nominando Sean Bai direttore generale ad interim, ha infatti intenzione di “liberarsi” di Bordalas, a causa di alcune dichiarazioni che non sono piaciute al proprietario (“il club mi ha detto che bisogna vendere e incassare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gennarotorna prepotentemente in corsa per ladel. Secondo quanto riporta As, l’ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe tra i più seri candidati per ladel club, e itra le parti si sono fatti sempre più fitti nelle ultime ore, con un prossimo incontro, alla presenza anche di Jorge Mendes, agente del tecnico, in programma a Singapore per discutere ancora più nei dettagli il progetto della squadra di Peter Lim. Il presidente, che sta gestendo una fase delicata di rinnovo dell’organigramma del club dopo aver lasciato andare Anil Murphy nominando Sean Bai direttore generale ad interim, ha infatti intenzione di “liberarsi” di Bordalas, a causa di alcune dichiarazioni che non sono piaciute al proprietario (“il club mi ha detto che bisogna vendere e incassare ...

