Uomini e Donne, la scelta di Veronica Rimondi non è Andrea: Tina dispiaciuta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è chiusa con il botto questa edizione di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Luca Salatino, avvenuta nella precedente puntata, il 1° giugno Maria De Filippi ha dato spazio alla scelta di Veronica. La tronista, dopo un percorso irto di incertezze ha deciso di chiudere con Andrea e di uscire da U&D assieme a Matteo Farnea. Quando l'altro corteggiatore ha appreso di non essere lui la scelta della ragazza, è rimasto visibilmente deluso ma le sue parole sono state a dir poco di classe. Uomini e Donne: Veronica comunica ad Andrea di non averlo scelto Veronica ha deciso di parlare per prima ad Andrea, non sorprendendo Tina Cipollari visto che se lo ...

