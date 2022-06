Uomini e donne: ecco la "prima uscita" di Luca Salatino e la neo fidanzata Soraia (Di mercoledì 1 giugno 2022) A dispetto dei rumors che li volevano già al capolinea, la neo coppia formata da Luca Salatino e Soraia Allam è uscita allo scoperto sui social subito dopo la messa in onda della loro Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) A dispetto dei rumors che li volevano già al capolinea, la neo coppia formata daAllam èallo scoperto sui social subito dopo la messa in onda della loro

Advertising

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - DavideG23165002 : RT @Gioia_8: Ma questa sindrome di alcuni uomini che pretendono di decidere per le donne anche su argomenti (ciclo, assorbenti, aborto ecc… - antoninorusso64 : RT @dariodivico: Ad aprile 2022 su marzo calano occupati e disoccupati e crescono gli inattivi. L’occupazione scende (-0,1%, pari a -12mila… -