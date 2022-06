«Una first lady imperterrita» che ha affrontato una pandemia, una guerra e un Paese diviso con «la grazia e la convinzione che l'hanno guidata per tutta la vita» (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è sempre una prima volta. Anche per Jill Biden. La first lady americana è la protagonista della cover di giugno/luglio di Harper’s Bazaar. È la prima volta, in 155 anni di storia del famoso magazine americano, che la moglie di un presidente degli Stati Uniti ricopre questo ruolo inedito. Jill Biden, i beauty look della nuova first lady d'America guarda le foto Leggi anche › Perché Jill Biden sarà una first lady diversa da tutte le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è sempre una prima volta. Anche per Jill Biden. Laamericana è la protagonista della cover di giugno/luglio di Harper’s Bazaar. È la prima volta, in 155 anni di storia del famoso magazine americano, che la moglie di un presidente degli Stati Uniti ricopre questo ruolo inedito. Jill Biden, i beauty look della nuovad'America guarda le foto Leggi anche › Perché Jill Biden sarà unadiversa da tutte le ...

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - GemelliMau : RT @FirstCisl: ???????????#1giugno, Giornata mondiale dei #genitori, il manifesto #FirstCisl 2022 “Ancora oggi, essere genitori in Italia è una… - SScavazzin : RT @FirstCisl: ???????????#1giugno, Giornata mondiale dei #genitori, il manifesto #FirstCisl 2022 “Ancora oggi, essere genitori in Italia è una… - CislNazionale : RT @FirstCisl: ???????????#1giugno, Giornata mondiale dei #genitori, il manifesto #FirstCisl 2022 “Ancora oggi, essere genitori in Italia è una… - santo91192 : RT @acmilan: Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a @Official… -